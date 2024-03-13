Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı

Kaza öğle saatlerinde, Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde meydana geldi. S.M. idaresindeki 41 AEZ 009 plakalı hafif ticari araç ile Ş.M. yönetimindeki 41 AOS 967 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki çocuk M.M. yaralandı.
TEDAVİYE ALINDILAR
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.