Büyükakın ve Tutuş'a manavlardan yoğun ilgi

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Tahir Büyükakın ile İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İzmit Yerel Kültür İftarında Kocaeli'de yaşayan manav vatandaşlar ile bir araya geldi. Programa ayrıca; AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İlçe Başkanı Kemal Okur, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, eski Salık Bakanı Kazım Dinç, Yerel Kültür Platform Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu başkanı Şükrü Başaran, üye dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İZMİT’TE GERÇEK BELEDİYECİLİK DÖNEMİ

Programın onur konuğu ise, Kur'an hafızı, mevlidhan, Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği bestecisi Amir Ateş oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Muharrem kardeşim ile geçtiğimiz dönemde çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Meclis üyesiydi, gurup başkanvekilliğimizi yaptı, çokta titiz, gayretli çalıştı. Hem çalışkan, hem ahlaklı, hem dürüst, hem de sizin evladınız. Sizin evladınız olan Muharrem kardeşimle önümüzde ki dönem uyumlu bir şekilde çalışacak, İzmit'i 'Gerçek Belediyecilik' ile buluşturacağız” dedi.

MASALARI TEK TEK GEZDİ

Tahir Büyükakın’ın ardından söz alan İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “ Ramazan ayının birleştirici, buluşturucu, manevi havasında iftar sofrasında bir araya geldik. Masaları tek tek gezdim. Şuan salonda çocukluk arkadaşlarımdan tutun, okul arkadaşlarıma kadar, birlikte ticaret yaptığımız arkadaşlarımızdan, rahmetli babamın dostlarına, annemin arkadaşlarına kadar, bu kentin ekmeğini, suyunu paylaştığımız herkesi gördüm.

EVLADINIZA SAHİP ÇIKACAKSINIZ

Bu akşam ki maksadın hasıl olduğunu düşünüyorum. Kıymetli Başkanım Tahir Büyükakın’ da söyledi 'evladınıza sahip çıkın' dedi. Benim bundan en ufak şüphem yok. İnşallah 31 Mart'tan sonra sizler için elimizden ne geliyorsa, son damla terimize kadar, bu kent için çalışacağıma, şu an da sizlerin huzurunda söz veriyorum" dedi. Program sonrasında Muharrem Tutuş, tek tek masaları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.