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BAL’a aday iki takımın maçıydı

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Uğur Uludağ
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BAL’a aday iki takımın maçıydı mask
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Bu sezon Süper Amatör Lig’de kalite çok yoktu.

İki grupta oynanan maçlarda hem oyuncu kalitesi, hem de oyun olarak ön plana çıkan takım sayısı çok azdı.

Zaten gruplarında ilk üç sırayı alan en iyi takımlar da Play-Off’a çıktı.

Play-Off’a A Grubu’ndan Bağdatspor, Körfez GB ve Beylikbağıspor, B Grubu’ndan da Darıca Türkeli Gençlikspor, Çayırovaspor ve Karamürselspor takımları geldi.

Bu 6 takımı kendi arasında yapacağı çift devre maçların ardından ilk iki sırayı alacak takımlar direk BAL’a yükselecek.

İlk kez Süper Amatör Lig’den gelecek takımlara böyle bir şans tanındı.

Daha önce BAL’dan gelen takımlarla baraj maçı oynanıyordu. Genelde de baraj maçlarını BAL takımları kazanıyordu…

… … …

Bu sezon Süper Amatör Lig’de yer alan tüm takımları izlemişimdir. Bazı takımları daha çok izleme fırsatı buldum.

Bu takımlardan biri de çok önemli transferlerle sezona başlayan Bağdatspor’du.

Bağdatspor, normal sezonda 24 maçta 82 gol attı. Neredeyse maç başına 4 gol ortalaması ile oynadı.

Süper Lig’in üzerinde bir takımdı.

Forvet hattında sezon başında Oğuzhan Türkmen’i de sayarsak, Kerem Gülmez, Anıl Kabil, Bedirhan Özkanlı, Özgür Dağdelen ve genç İlker Günay ve takıma sonradan katılan Emir Karaaslaner ile Fatih Güler vardı.

Alternatifi bol bir hücum hattı.

Bağdatspor’da normal sezonun son haftalarında başlayan düşüş, Play-Off’ta da devam etti.

Play-Off’un ilk iki maçında Karamürselspor ile 0-0 berabere kaldı, Körfez GB’yi 2-0 yendi. Son maçında da Avni Kalkavan Stadı’nda Beylikbağıspor ile yine golsüz eşitliği bozamadı.

Ligde gol ortalaması 4 olan Bağdatspor, Play-Off’ta 3 maçta sadece 2 gol attı…

… … …

Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan Bağdatspor-Beylikbağıspor maçının çok çekişmeli geçeceğini düşünüyordum.

Bu iki takımın ligde aynı sahada oynadığı ikinci maçı izlemiş, karşılaşma 3-3 berabere bitmişti.

Beylikbağıspor, sezona kötü başlayıp, sonradan toparlanan bir takımdı.

O maçta özellikle ikinci yarıda çok iyi oynamışlardı.

… … …

Bağdatspor, Beylikbağıspor karşısında sahaya Ahmet Demirbaş, Mehmet Ünal, Kubilay Ertuğ, Bedirhan Bahar, Enes Arslan, Süleyman Yıldırım, Gökalp Çakan, Emirhan İrze, Anıl Kabil, Bedirhan Özkanlı ve Fatih Güler on biri ile çıktı.

Yeni transferlerden Suadiyespor’dan alınan sol bek Enes Arslan ile Arslanbey GB’den alınan, son Körfez GB maçında gol atan Fatih Güler de on birdeydi.

Konuk Beylikbağıspor ise sahaya Samet Gündüz, Yunus Emre Okur, Ekrem Özer, Emirhan Yaman, Hakkı Türkay Atçı, Mustafa Yalçın, Aykut Okur, Fuat Gürsu, Barış Şaffak, Burak Toprak ve Şamil Gül on biri ile çıktı.

Beylikbağıspor, Play-Off maçları için takıma iki önemli takviye yaptı. Daha önce Arslanbey GB formasını giyen Muhammet Yalçın ile İstanbul Bulvarspor’un 3.Lig’e çıkan kadrosunda yer alan Fuat Gürsu’yu transfer etti…

… … …

Takviyeli kadrolarıyla maça başlayan iki takımdan kaliteli bir futbol bekliyorduk.

Beylikbağıspor maça daha iyi başladı.

İlk 15 dakikada baskılı oynadı, Bağdatspor’un öne çıkmasını engelledi.

Kornerden öne geçebilirdi, Bağdatspor sağ bek topu çizgiden çıkardı.

Beylikbağıspor’un önde oynayan oyuncuları çok etkiliydi. Burak Toprak, Barış Şaffak ve Şamil Gül çok hareketli, kontrolü zordu.

Bağdatspor, ancak 20.dakikadan sonra oyunda kontrolü ele geçirdi.

Bu dakikadan ilk yarının sonuna kadar da oyunu domine etti.

Bu bölümlerde Fatih Güler, Anıl Kabil ve Bedirhan Özkanlı ile net fırsatlar buldu. Fatih Güler’in iki pozisyonunda tecrübeli kaleci Samet Gündüz başarılıydı. Daha önceki yıllarda Kocaelispor’un kadrosunda yer alan Samet Gündüz, yılların tecrübesiyle takımının skoru tutmasında etkili oldu.

… … …

Maçın ilk yarısında gol olmadı.

İkinci yarıda tempo ve kalite açısından BAL’a yakın bir futbol vardı.

Bu yarıda iki takımda skor üretecek, akan oyunda pozisyona girmekte zorlandılar.

Son dakikada Bağdatspor, korner atışında stoperi Bedirhan Bahar kale önünde topa kafa vuramadı.

Maçın son bölümlerinde Beylikbağısporlu Fuat Gürsu, hava topuna çıkarken Enes’e dirsek vurduğu için kırmızı kart gördü.

Bağdatspor, son bölümlerde 10 kişi kalan rakibine biraz daha baskı kurdu.

İkinci yarı Mert Yavuz’un oyuna girmesiyle de bu ağırlığını hissettirdi.

Ancak çok net pozisyona giremedi.

Sadece ikinci yarı oyuna giren Özgür Dağdelen’in şutu üst direkten döndü.

Son dakikadaki bu pozisyon gol olsaydı, Beylikbağı için çıkarması zor olurdu.

… … …

Maçta iki takımın oyuncularını iyi niyetli mücadelesi güzeldi.

Futbolun dışına çıkılmadı.

Maçın bu kadar tempolu geçmesinde hakem Abdülbaki Ayyıldız’ın da katkısı çoktu. Oyunu kesmek istemedi, bunun içinde tempolu bir maç oldu.

Karşılaşmanın en güzel tarafı da Beylikbağısporlu taraftarlar karşılaşma sonrasında iki takımı da tribüne çağırmasıydı…

# kocaelispor, yeni, Körfez, İstanbul

13 Mar 2024 - 13:06 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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