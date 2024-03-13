24 yaşındaki Egemen evinde ölü bulundu

Kartepe Eşme Mahallesi’nde bir eczanede çalışan Egemen Emir Onhan, dün işe gitmedi. İş arkadaşları dün akşam iftar saatine doğru Egemen Emir Onhan’ın Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki evine gitti. Kapıyı açan olmaması üzerine polise haber verildi. Polis ekipleri eve girdiğinde Egemen Emir Onhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK
Vücudunda herhangi bir yara olmayan Egemen Emir Onhan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Egemen Emir Onhan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Bekar olan Egemen Emir Onhan’ın cenazesi bugün Eski Eşme Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Eşme Mezarlığında toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.