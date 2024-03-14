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YAZILIM ALINACAKTIR

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YAZILIM ALINACAKTIR

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINA 2 KALEM YAZILIM ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 2 Kalem Yazılım Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/317780

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

KOCAELI ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ UMUTTEPE YERLESKESI 41380 İZMİT/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2623031104-05 - 2623031113

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 2 Kalem Yazılım Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığa 1 adet İşletim Sistemi Güncelleme Yazılımı 1 Adet Merkezi Kayıt, Elektronik Mesajlaşma, E-Posta, Antivirüs ve Antispam Güncelleme Yazılımı Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin onay tarihini izleyen en geç 20 (yirmi)takvim günü içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin Taraflarca İmzalanmasından İtibaren İşe Başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen cihazların yazılımına ait tüm dokümantasyon, kitapçık yada CD ücretsiz olarak verilecektir.

Firma Şartnamede yazan tüm maddelere ayrıntılı olarak cevap vermelidir.

Sistemlerin çalışması için gerekli her türlü sürücüler, dökümanlar ve buna benzer çeşitli yazılımlar firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

Firma kurum bünyesindeki mevcut Bilgi Güvenliği Politikası, Üçüncü Taraf Güvenlik Politikalarını imzalayacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No ILN02001849

14 Mar 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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