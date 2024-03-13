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Yerel seçim öncesinde açıkladılar: Tüm Bel-Sen böyle bir belediye istiyor

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Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen ) Kocaeli Şubesi, yerel seçimler öncesinde nasıl bir belediye istediklerini anlattı. Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi yaptığı açıklamada “Yerel yönetim seçimlerini bir seçim olmanın ötesinde bütün toplumun geleceğini ilgilendiren, bir mücadele alanı olarak görmektedir.” dedi

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Yerel seçim öncesinde açıkladılar: Tüm Bel-Sen böyle bir belediye istiyor mask
Yerel seçim öncesinde açıkladılar: Tüm Bel-Sen böyle bir belediye istiyor
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‘NASIL BİR BELEDİYE İSTİYORUZ’ AÇIKLAMASI

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen ) 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ‘Nasıl bir belediye istiyoruz?’ başlıklı bir çalışma gerçekleştirmişti. Hazırlanan bildirge, yerel seçimlere kısa bir süre kala kamuoyu ile paylaşıldı. İzmit’te bulunan sendika binasında gerçekleştirilen basın toplantısına; Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, EMEP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan, DEM Parti Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Hasan Özgüneş ile Selda İlgöz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak, TİP İzmit Belediye Başkan adayı Çiğdem Kandemir, TİP Gölcük Belediye Başkan adayı Fazilet Beray Topçu, EMEP İl Başkanı İlhami Şahbaz ile STK temsilcileri katıldı.

Yerel seçim öncesinde açıkladılar: Tüm Bel-Sen böyle bir belediye istiyor

 

YEREL SEÇİM MÜCADELE ALANI OLARAK GÖRÜLMELİ

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Emekçilerin hak ve özgürlüklerini ülkemizin demokrasi, barış, özgürlük mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak gören sendikamız, toplumsal mücadelenin her düzeyde gittikçe daha da yoğunlaştığı bir süreçte yaşanacak yerel yönetim seçimlerini bir seçim olmanın ötesinde asıl olarak bütün toplumun geleceğini ilgilendiren, bir mücadele alanı olarak görmektedir. Yerel seçimlerde sermayenin değil halkın ihtiyaçlarını merkezine alan, toplumun kültürünü, geleneklerini ve tarihi mirasını koruyan ve yarınlara taşıyan, kadın özgürlükçü, ekolojik, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışından yana politikalara taraf olunmalıdır.

Yerel seçim öncesinde açıkladılar: Tüm Bel-Sen böyle bir belediye istiyor

 

EMEK, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ESAS ALINMALIDIR

Kentleri emekten yana, demokrasi, laiklik, özgürlük, halkçılık, eşitlik, adalet ve barış gibi temel insanlık değerleri ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde yönetmeyi esas alan, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerellerde eksiksiz bir biçimde yaşama geçirilmesi gerektiğine inanan ve bunun için kent yönetimini gerekli katılım mekanizmaları üzerinden kent bileşenleriyle birlikte yürüteceğini taahhüt eden, belediyenin planlamadan imara ve bütçeye kadar tüm karar alma süreçlerinde bilimsel kurallar ile eşitlikçi ve toplumcu ortak aklı esas alacak olan kişiler yönetilmelidir.” 

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13 Mar 2024 - 13:57 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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