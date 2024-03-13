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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Mar 2024 - 13:57- Spor G:

Kağıtspor’da atışlar tam isabet

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Mersin’de düzenlenen Büyükler Trap Türkiye Kupası yarışmalarında Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar çok başarılı oldu. Büyük erkeklerde Nedim Tolga Tuncer birinciliği elde etti.

Hulusi Özdilek
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Kağıtspor’da atışlar tam isabet mask
Kağıtspor’da atışlar tam isabet
Kağıtspor’da atışlar tam isabet
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TUNCER BİRİNCİ, İLBİLGİLİ İKİNCİ

Atıcılık Türkiye Kupası’nda Mersin’de yapılan yarışmalarda büyüklerde ilk iki sırayı Kağıtsporlular aldı. Nedim Tolga Tuncer yarışmada birinci olurken ikinciliği de takım arkadaşı Murat İlbilgili elde etti. Genç erkekler yarışmasında da Erdoğan Akkaya üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Genç bayanlarda da Nisa Nur Aydemir de Kağıtspor’a üçüncülük madalyası kazandırdı. Aynı tarihlerde Bursa’da da atıcılık skeet yarışmaları vardı. Büyük erkeklerde yarışmada katılan Kağıtsporlu Mustafa Serhat Şahin üçüncü olmayı başardı. Atıcılıkta sporcularımızın Türkiye dereceleri elde etmesi çok büyük sevinç yarattı.

TÜRKİYE KUPASI KAĞITSPOR’UN

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor atıcılıkta Türkiye’nin en önemli kulüpleri arasında yer alıyor. Katıldıkları her yarışmada başarılı olan atıcılar son olarak Büyükler Trap Türkiye Federasyon Kupası’nda takım halinde ilk sırayı aldı. Nedim Tolga Tuncer, Murat İlbilgi ve Oğuzhan Tüzün’den oluşan trap takımı kupanın sahibi oldu. Aynı zamanda Atıcılık Milli Takımımız kadrosunda yer alan, bir çok kez Türkiye uluslar arası yarışmalarda temsil eden sporcularız, kupayı Kocaeli’ne getirdiler. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Türkiye şampiyonu olmuştur sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.

Kağıtspor’da atışlar tam isabet
Kağıtspor’da atışlar tam isabet

# Kocaeli, Türkiye, Büyükşehir, HER

13 Mar 2024 - 13:57 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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