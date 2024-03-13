Sürat pateninde minikler çok hızlı

FATİH ATLAS BİRİNCİ EYMEN ŞAHİN İKİNCİ

Kocaeli Buz Sarayı’nda yapılan short track (Sürat yarışması) çok büyük ilgi gördü. Bir ço kategoride düzenlenen yarışmalarda junior G minik erkeklerde ilk sırayı Fatih Atlas Sarı aldı. Buz 41 Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcusu olan Fatih Atlas Sarı, çok önemli bir başarıya imza attı. Bu yarışmada ikinciliği de Kocaeli Buz Spor Kulübü’nden Eymen Şahin elde etti. Venüs Spor Kulübü’nden Muhammet Emir Hoşgören’ın üçüncü olduğu yarışmada dereceye girenlere ödülünü Erzurum İl Temsilcisi Emre Ertan verdi.