Judoda iki birincilik

YUNUS YAZGAN VE ÇAĞLA SERDAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Antalya’da yapılan 58 ilden 711 sporcunun yarıştığı Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’na Kağıtsporlu sporcular damga vurdu. Büyük erkeklerde 73 kg’da mindere çıkan Yunus Yazgan, rakiplerini yendi, birinci oldu. Kadınlarda da 48 kg’da Çağla Serdar, Kağıtspor’a ikinci Türkiye Şampiyonluğunu getiren isimdi. Türkiye Şampiyonu olan Yunus Yazgan ve Çağla Serdar aynı zamanda Milli takıma da seçildiler.
TAKIM HALİNDE İKİNCİ
Kağıtsporlu judocular iki birinciliğin dışında 3 ikincilik ve 4 üçüncülük kazandı. Erkeklerde 60 kg’da Emirhan Kara finalde kaybetti, ikinci oldu. Kadınlarda ise 52 kg’da Ayşenur Tunca ile 57 kg’da Ayşe Nur Budak da finalde kaybedip, ikincilik madalyası ile yetindiler. Şampiyonada ayrıca erkeklerde Berkay Aydın, Emre Yazgan ve Tunahan Tutar üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Üçüncülük kürsüsünde yer alan bir diğer isimde kadınlar 52 kg’da Ayşenur Sülün oldu.
JUDODA DERECEYE GİREN SPORCULAR
73 kg Yunus Yazgan 1.
48 kg Çağla Serdar 1.
60 kg Emirhan Karahan 2.
52 kg Ayşenur Tunca 2.
57 kg Ayşe Nur Budak 2.
60 kg Berkay Aydın 3.
73 kg Emre Yazgan 3.
+100 Tunahan Tutar 3.
52 kg Ayşenur Sülün 3.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.