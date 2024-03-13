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Judoda iki birincilik

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Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor uzak doğu sporlarında katıldığı bir organizasyondan  daha başarıyla ayrıldı. Antalya’da düzenlenen Türkiye Judo Şampiyonası’nda sporcularımızdan erkeklerde Yunus Yazgan, kadınlarda ise Çağla Serdar ilk sırayı elde etti.

Aziz Emre Gündeşen
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Judoda iki birincilik
Judoda iki birincilik
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YUNUS YAZGAN VE ÇAĞLA SERDAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Antalya’da yapılan 58 ilden 711 sporcunun yarıştığı Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’na Kağıtsporlu sporcular damga vurdu. Büyük erkeklerde 73 kg’da mindere çıkan Yunus Yazgan, rakiplerini yendi, birinci oldu. Kadınlarda da 48 kg’da Çağla Serdar, Kağıtspor’a ikinci Türkiye Şampiyonluğunu getiren isimdi. Türkiye Şampiyonu olan Yunus Yazgan ve Çağla Serdar aynı zamanda Milli takıma da seçildiler.

TAKIM HALİNDE İKİNCİ

Kağıtsporlu judocular iki birinciliğin dışında 3 ikincilik ve 4 üçüncülük kazandı. Erkeklerde 60 kg’da Emirhan Kara finalde kaybetti, ikinci oldu. Kadınlarda ise 52 kg’da Ayşenur Tunca ile 57 kg’da Ayşe Nur Budak da finalde kaybedip, ikincilik madalyası ile yetindiler. Şampiyonada ayrıca erkeklerde Berkay Aydın, Emre Yazgan ve Tunahan Tutar üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Üçüncülük kürsüsünde yer alan bir diğer isimde kadınlar 52 kg’da Ayşenur Sülün oldu.

JUDODA DERECEYE GİREN SPORCULAR

73 kg Yunus Yazgan 1.

48 kg Çağla Serdar 1.

60 kg Emirhan Karahan 2.

52 kg Ayşenur Tunca 2.

57 kg Ayşe Nur Budak 2.

60 kg Berkay Aydın 3.

73 kg Emre Yazgan 3.

+100 Tunahan Tutar 3.

52 kg Ayşenur Sülün 3.

# Türkiye

13 Mar 2024 - 13:59 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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