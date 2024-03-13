Sürat pateninde Kocaeli Buz ikinci

BAYRAK YARIŞINDA İKİNCİ OLDU

Kocaeli Buz Sarayı’nda yapılan Short Track Federasyon Kupası 4 yarışması Junior E 1000 metre bayanlar bayrak yarışında çok büyük çekişme vardı. İlimiz adına yarışmaya katılan Kocaeli Buz Sporları Kulübü, yarışmalarda ikinci sırayı elde etti. Yarışmada birinci Özel Karadağ Spor Kulübü olurken, üçüncülük kürsüsünde ise Buz Ailesi Spor Kulübü yer aldı. Yarışmalar sonunda dereceye giren kulüplere ve sporculara ödüllerini Buz Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Kocaeli İlçe Spor Müdürü Engin Yaşar ve Disiplin Kurulu Üyesi Uğur Aksoy verdi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ