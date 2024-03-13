Kocaelispor U-17 kazandı

GOLLER ESAT VE ENES’TEN
Murat Tiraki’nin çalıştırdığı Kocaelispor U-17 takımı, Vinsan Tesisleri’nde Ankaraspor ile karşılaştı. Temsilcimiz maçın ilk yarısını Esat Yusuf’un attığı golle 1-0 önde tamamladı. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Yeşil-Siyahlı ekip, ikinci yarının başında Enes Eski’nin attığı golle skoru 2-0 yaptı. 71.dakikada konuk takım farkı 17e indirdi. Golden sonra temsilcimiz Bedirhan Kartal’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Yeşil-Siyahlı ekip, maçın son bölümlerini 10 kişi oynamasına rağmen skoru korudu, rakibine 2-1 üstünlük sağladı. Ligde 26 puanla 5.sırada bulunan Kocaelispor’un Play-Off hattı ile arasında 4 puan farkı var. Temsilcimiz gelecek hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.