Tutuş’tan 8. sınıf ve 12. öğrencilerine servis desteği

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, yaptığı açıklamasında, “8. sınıf ve 12. sınıfta çocuklarımızın sınavları var. Liselere ve üniversiteye hazırlık sınavları. Haliyle ailelerin üzerinde ekstra yükler oluşuyor.

YÜKLERİNE ORTAK OLACAĞIZ

Biz de bu yüke ortak olmak istedik. İzmit Belediyesi olarak ailelerimizin yüküne omuz vermek adına 8 ve 12. Sınıf öğrencilerimize servis desteği vereceğiz” dedi

Kaynak: BÜLTEN