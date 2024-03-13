Başkan Sezer, “Mahalle başkanlarımız göz bebeğimiz”

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Teşkilatı mahalle başkanları ile iftar programında bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlçe Başkanı Kemal Yavuz ile birlikte programa katılan Sezer, ilçedeki hizmetlerin üretimi, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında mahalle başkanlarının önemli bir görevi olduğuna değindi.

BİZLER İÇİN DE ÇOK DEĞERLİSİNİZ

Birliktelikte konuşan Sezer, “Mahalle başkanlarımız göz bebeğimiz, AK Parti’nin de eli kulağıdır. Tüm sorun ve sıkıntıların mahalle başkanlarımıza geldiğinin farkındayız. Bizlerde sizlerden gelen talepleri imkanlarımız doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyoruz. Sürekli, sahadayız. Bizim yaptığımız çalışmaları herkese iletebilmemiz ancak sizinle mümkün. Mahalle başkanlarımızla, ilçemiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İYİ Kİ VARSINIZ

Birliktelikte söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, “AK Parti tabanından yönetimine kadar hizmetin neferidir. Gayretin tabanından sonuna kadar mahalle başkanlarımıza ve teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN