Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Başkan Özlü: Gençlerimiz en güzel hizmeti hak ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Serdar Mahallesi’nde yakılan ateşin başında gençlerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Bizim en büyük enerji kaynağımız, dinamik yapımızın mihenk taşları olan gençlerimiz, en güzel hizmeti hak ediyor” dedi.

Başkan Özlü: Gençlerimiz en güzel hizmeti hak ediyor mask
Başkan Özlü: Gençlerimiz en güzel hizmeti hak ediyor
Başkan Özlü: Gençlerimiz en güzel hizmeti hak ediyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“BİZİM SEMTİN GENÇLERİ”

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Serdar Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Bizim Semtin Gençleri” etkinliğinde Serdarlı gençlerle buluşan Başkan Özlü’ye; AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Başkan Özlü: Gençlerimiz en güzel hizmeti hak ediyor

“İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK”

Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda genç kardeşleriyle ateş başında toplanan Yasin Özlü, onlarla sıcak ve samimi ortamda sohbet ederek projelerinden bahsetti ve gençlerin taleplerini dinledi. Özlü, Başiskeleli gençlerin Türkiye Yüzyılı’na yön veren nesil olarak en iyi şekilde yetişebilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Başkan Özlü: Gençlerimiz en güzel hizmeti hak ediyor

“ÖNCELİK ÇOCUKLAR VE GENÇLER”

Yasin Özlü şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden beri ilk önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz oldu. Geçen 5 yıllık süreçte Genc-i Âlâ modelimizi kurarak spordan sanata, bilimden teknolojiye her alanda Başiskele’nin âlâ gençlerinin en iyi şekilde yetişmeleri için tüm imkânlarımızı gençlerimizin hizmetine sunduk.

“GENÇLER İÇİN GENÇHANE”

Kocaeli’nin en büyük, Türkiye’nin en donanımlı gençlik merkezi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’mizi hizmete açtık. Yeniköy’de Âlâ Mekân, ilçemizin dört bir tarafında açtığımız gençhaneler ile gelecek nesillerimizin her alanda elinden tutmaya ve onlara yol arkadaşlığı etmeye devam edeceğiz. Serdar Mahallesi’ndeki spor merkezimiz ve çocuk kütüphanemiz büyük rağbet görüyor. Buna ilave olarak bir de Gençhane yapacağız. Çünkü bizim gençlerimiz her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor.”

Kaynak: BÜLTEN

# başkan, Kocaeli, Türkiye, HER, parti, ilçe, Cumhur İttifakı, AK Parti

13 Mar 2024 - 14:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.149.136 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Başkan Özlü: Gençlerimiz en güzel hizmeti hak ediyor mask
Başkan Özlü: Gençlerimiz en güzel hizmeti hak ediyor
Başkan Sezer, “Mahalle başkanlarımız göz bebeğimiz” mask
Başkan Sezer, “Mahalle başkanlarımız göz bebeğimiz”
Tutuş’tan 8. sınıf ve 12. öğrencilerine servis desteği mask
Tutuş’tan 8. sınıf ve 12. öğrencilerine servis desteği
Başkan Bıyık’tan ‘Darıca Emekli Evi’ müjdesi mask
Başkan Bıyık’tan ‘Darıca Emekli Evi’ müjdesi
Milletvekili Aşıla seçim çalışmalarına katıldı mask
Milletvekili Aşıla seçim çalışmalarına katıldı
Özlü, gençlerle iftariyelik dağıttı mask
Özlü, gençlerle iftariyelik dağıttı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL