Lastik işçilerinin gözü iki görüşmede Goodyear'da anlaşma için umut var

İKİ ÖNEMLİ GÖRÜŞME OLACAK

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Pirelli ve Prometeon ile Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan 6 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde artık sona yaklaşılıyor. Perşembe günü Pirelli, Brisa ve Prometon, Cuma günü ise Goodyear fabrikaları için yapılacak görüşmelerde sonuç çıkmazsa arabulucu sürecine girilecek. Ancak en son Goodyear görüşmelerinde anlaşma umudunun ortaya çıkması nedeniyle işçilerin gözü kulağı yapılacak son görüşmelerde olacak.

ÜÇ FABRİKADA İŞİVERİNİN TAVRI SEYRİ BELİRLEYECEK

Pirelli, Brisa, Prometeon’da çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde 7 görüşme yapıldı. Görüşmelerde sosyal haklar üzerinde anlaşma sağlanırken, işveren işçilerin ücretlerine yüzde 70 oranında teklif verdi. Ancak sendika veriler ücret zammı teklifini kabul etmedi. Son yapılacak görüşmede ise işverenin vereceği ücret teklifi, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde enflasyon artı enflasyonunu yarısı ve asgari ücret korumuşa ve vergi dilimi desteği için işverenin görüşü sözleşmenin seyrini belirleyecek.

GOODYEAR’DA UMUT VAR

Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikasında yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmenin 8 görüşmesinde anlaşma umutları doğdu. İşveren sendikanın vergi dilimi desteği, sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerinde enflasyon artı enflasyonun yarısı ve asgari ücret korumasına olumlu bakması sözleşmenin bitmesi için büyük önem taşıyor. Ayrıca Goodyear işvereni işçilerin ücretlerine de yüzde 74 oranında zam teklif etti.

ARABULUCU’YA GİRECEK

Lastik-İş Sendikası’nın 5 fabrikada devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sözleşmenin yasal 60 günlük süreci de doluyor. Bugün Brisa, Prometeon ve Pirelli fabrikalarını ilgilendiren görüşmede, yarın ise Goodyearda anlaşma sağlanmazsa arabulucu sürecine girilecek. Arabulucu sürecinde de anlaşma çıkmazsa grev süreci başlayacak. Ancak Lastik-İş Genel başkanı Alaaddin Sarı, sözleşmenin seçim sonrasına bırakılması halinde ücret zammı teklifini yenileyeceğini söyledi.