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2024'ün ilk ayında Türkiye'ye ne kadar yatırım geldi?

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Ocak ayında Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu miktarın çoğu ABD'den gelirken madencilik sektörüne yapılan yatırımlar öne çıktı.

2024'ün ilk ayında Türkiye'ye ne kadar yatırım geldi? mask
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Ocak ayında Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) olarak toplam 910 milyon dolarlık bir miktar giriş yaptı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi. Yatırımların detayları şu şekilde:

-Yatırım sermayesi girişleri: 399 milyon dolar

-Yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla girişler: 415 milyon dolar

-Borçlanma araçları vasıtasıyla girişler: 102 milyon dolar

-Toplam UDY girişine 6 milyon dolarlık yatırım tasfiyesinin etkisi de eklenerek bu rakam elde edildi. Ocak ayındaki UDY girişleri, Türkiye'nin cari açığının yüzde 36'sını karşıladı ve 2002'den bu yana toplam UDY girişleri 264 milyar doları aştı.

En fazla UDY girişi ABD'den oldu ve bu girişlerin çoğu madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne yapıldı. ABD'nin payı yüzde 44 iken, Almanya yüzde 17 ve Birleşik Krallık yüzde 12 ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı. Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin toplam payı yüzde 27 oldu.

Kaynak: CNN TÜRK

# Türkiye, ABD

13 Mar 2024 - 14:55 - Ekonomi --- Okunma

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