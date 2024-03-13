İzmit’te okulda öğretmenin davranışına tepki

VELİDEN TEPKİ GÖRÜNCE ÇOCUKLARI OKULA SOKTU

Eğitim İş Sendikası, İzmit Ayazma Mahallesi’nde 30 Ağustos Okulu’nda yaşanan olaya tepki gösterdi. Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Sabri Mutlu yaptığı yazılı açıklamada, ÇEDES protokolünü eleştirerek, “30 Ağustos Ortaokulu'nda ücretli öğretmen statüsüyle görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, velilerden izin almadan ve hatta okul idaresine dahi bilgi vermeden ilkokul çocuklarının kafasına takke takmış ve okuldan çıkararak camiye götürmeye çalışmıştır. Bir velinin fark etmesi sayesinde engellenen bu girişim, velinin sağduyulu davranması sayesinde video kaydına da alınmıştır. Video kaydında kafasına takke taktığı çocukları okuldan dışarı çıkarmaya çalışan öğretmen, çocukları nereye götürdüğü, velilerden izin almadan bunu hangi hakla yaptığı, okul idaresinin konudan haberdar olup olmadığına dair sorulan sorulara, olayın kendisi kadar vahim bir cevap vermiş, adeta itirafta bulunmuştur. Velilerden izin almadığını ve okul idaresini de bu ziyaretten haberdar etmediğini söyleyen öğretmen, veliden gördüğü tepki üzerine çocukları geri okula sokmak durumunda kalmıştır.” dedi.

OKULLAR EN GÜVENLİ YER OLMAK ZORUNDADIR

Olay üzerine okula giderek bilgi aldıklarını ifade eden Sabri Mutlu, şu açıklamada bulundu:

“Ders, okulda işlenir. Okul dışında yapılacak gezi ve etkinlikler için izin prosedürleri belli olup, bu prosedürler Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu prosedürleri aşıp ders saatinde çocukların keyfi olarak okul dışında herhangi bir yere götürülmesinin hem hukuki hem meşru zemini yoktur. Okullar, çocuklarımız için en güvenli yer olmak zorundadır. Tam da bu yüzden çocukları keyfi olarak ve aileleri ile okul yönetimine haber dahi vermeden okul dışına çıkarmak, onların tehlikeye açık hale gelmesine zemin hazırlamaktır. Herhangi bir kaza ya da felaketin geri dönüşü olmayacağı gibi, kamuoyunun eğitim sistemine haklı olarak duyduğu güvensizlik de artacağından, bu tip zararlı uygulamaların telafisi zor toplumsal etkileri olacaktır.”

Kaynak: HABER MERKEZİ