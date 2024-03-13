İzmit’te okulda öğretmenin davranışına tepki

VELİDEN TEPKİ GÖRÜNCE ÇOCUKLARI OKULA SOKTU
Eğitim İş Sendikası, İzmit Ayazma Mahallesi’nde 30 Ağustos Okulu’nda yaşanan olaya tepki gösterdi. Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Sabri Mutlu yaptığı yazılı açıklamada, ÇEDES protokolünü eleştirerek, “30 Ağustos Ortaokulu'nda ücretli öğretmen statüsüyle görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, velilerden izin almadan ve hatta okul idaresine dahi bilgi vermeden ilkokul çocuklarının kafasına takke takmış ve okuldan çıkararak camiye götürmeye çalışmıştır. Bir velinin fark etmesi sayesinde engellenen bu girişim, velinin sağduyulu davranması sayesinde video kaydına da alınmıştır. Video kaydında kafasına takke taktığı çocukları okuldan dışarı çıkarmaya çalışan öğretmen, çocukları nereye götürdüğü, velilerden izin almadan bunu hangi hakla yaptığı, okul idaresinin konudan haberdar olup olmadığına dair sorulan sorulara, olayın kendisi kadar vahim bir cevap vermiş, adeta itirafta bulunmuştur. Velilerden izin almadığını ve okul idaresini de bu ziyaretten haberdar etmediğini söyleyen öğretmen, veliden gördüğü tepki üzerine çocukları geri okula sokmak durumunda kalmıştır.” dedi.
OKULLAR EN GÜVENLİ YER OLMAK ZORUNDADIR
Olay üzerine okula giderek bilgi aldıklarını ifade eden Sabri Mutlu, şu açıklamada bulundu:
“Ders, okulda işlenir. Okul dışında yapılacak gezi ve etkinlikler için izin prosedürleri belli olup, bu prosedürler Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce belirlenmiştir. Bu prosedürleri aşıp ders saatinde çocukların keyfi olarak okul dışında herhangi bir yere götürülmesinin hem hukuki hem meşru zemini yoktur. Okullar, çocuklarımız için en güvenli yer olmak zorundadır. Tam da bu yüzden çocukları keyfi olarak ve aileleri ile okul yönetimine haber dahi vermeden okul dışına çıkarmak, onların tehlikeye açık hale gelmesine zemin hazırlamaktır. Herhangi bir kaza ya da felaketin geri dönüşü olmayacağı gibi, kamuoyunun eğitim sistemine haklı olarak duyduğu güvensizlik de artacağından, bu tip zararlı uygulamaların telafisi zor toplumsal etkileri olacaktır.”
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Mahmut Abii.. - vayyy bee..bu haberi okuyunca utandım resmen..daha dün akşam gazzeli 10 yaşlarındaki çocuk biz ancak ALLAHA iman ettik ve ölmekten korkmuyoruz diye gülerek konuşuyordu...bizim %99 mmüslüman olduğu idda edilen memlekette velinin yaptığına bak,bundan birde gurur duyuyordur şimdi.etrafınada anlatıyordur..
Adem Ellialtıoğlu - Sabri Bey ve Egitim iş yalan haber yapıyor. Ben okul muduruyum. Yanıma geldi kendisine anlattım. Öğretmenimin gezi planı var. Ve Sabri Bey bu durumu biliyor. Dersin konusu caminin bölümleri. Kanunsuz hiç bir şey yok.
Veli... - Dersin konusu Caminin bölümleri öyle mi? Ozaman coğrafya dersinde de Türkiye'nin bölgelerini gezdirin çocuklara olur mu?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.