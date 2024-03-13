Büyükakın: Yeni nesilleri yetiştirenler sizlersiniz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor Kulübü önderliğinde düzenlenen Kocaeli İzci Liderleriyle İftar programına katıldı. Burada Kocaeli İzci Kulüpleriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, ‘’12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümü vesilesiyle merhum Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha istiklal Marşı yazdırmasın’’ dedi.

İZCİLİK HER ZAMAN DESTEKLENMELİ

İzcilik, spor ve gönüllülük alanındaki çalışmaların her zaman desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, ‘’Bizleri bir arada tutan; vatan, millet, bayrak gibi önemli değerler vardır. İzcilik bu değerlerin öğrenilebileceği en önemli yerlerden bir tanesidir. Sizler izci liderleri olarak yeni nesillere bu değerleri aşılayacaksınız. Bu memleket için mücadele edecek genç nesilleri yetiştiren sizlersiniz. Gençlere dokunmaya devam edin vazgeçmeyin, vazgeçtiğiniz zaman kaybedersiniz. Bizler bambaşka bir milletin evlatlarıyız, vazgeçmeden mücadele edeceğiz. Yeni izciler, yeni izci liderler yetiştirmeye devam edin’’ ifadesini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN