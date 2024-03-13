Mustafa Gürsel: “Bir galibiyet alırsak, her şey farklı olacak”

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Brunga’da devam eden Kocaelispor’da teknik patron Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu. Gürsel şunları dile getirdi: “3 puan gelmedikçe hepimizin camiada bir baskı oluşuyor. O 3 puana ulaşmamız lazım. Ona ulaştığımız takdirde çok farklı olacağına canı gönülden inanıyorum. Gençlerbirliği maçında 3 puanı almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Onu aldığımızda her şey çok farklı olacaktır. O sinerji, takıma da özgüven olarak da yansıyacaktır. Zaten bir değişim var, artık sonuç da bunu taçlandırıyor”
“ÇIKIP SONUCU ALMAMIZ LAZIM”
“Bir şanssızlıklarla gidiyoruz. Sakatlıklar yaşıyoruz ama yaşadığımız sakatlıklar da örneğin Fofana’yı kaybettik. Bir pozisyonda tarak kemiği kırıldı. Gökhan aynı şekilde bu hafta Giorgi’yi bekliyoruz. İyi bir şekilde tam form tuttu derken tabii ki böyle şeyler bizi üzdü. Onun dışında bu ligde her maç önemli. Çıktığın her hafta hedefsiz bir maç yok. Bizim için de rakipler için de. Artık bizim için kimin ne oynadığımız önemi yok. Rakibin kim olduğu, çıkıp sonucu almamız lazım. Bizim de kendi hedeflerimiz var. Biz kendi hedeflerimize gitmek istiyorsak, bu sonucu almak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.”
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Ford Thames - Zaren beş haftadır farkli aliyoruz ucunu seninle aldik
Gizli - Başka Bahara Kaldı Süper Lig
Bu Sezon Umut Beklemeyin Hayır Gelmez Bu Takımda
Play Off Kalmayacak
Bilal - Bunu kamuoyuna değil, oynayamadığım futbolculara söyle. Al o zaman galibiyeti hocam. Sözle galibiyet alınmıyor.
İzmit - Bu haftadan sonra, kaldı bir haftan…
Turan Sarı - Sol bek Atilla denen adam Kocaeli sporun futbolcusu dağıl forma ona 3 beden büyük
Körfezli Savaşçı - Üç puan alırsak herşey çok farklı olacak demişsin ama .inan 3 yiyip gelirsek senin içinde çok farklı olacak hocam buna inan . Bizim taraftar konservatuar mezunu sanada bir beste yapar inan klasikler arşivinde yerini alır saygılarımla bestekar taraftar
Mustafa İşkodra - urfayı,tuzlayı yenemezsen gençler,göztepe,çorum'u mu yeneceksin? bu ruhsuz futbolla 3 maçta 0 çekeriz.
Basiskele41 - Nasıl olsa suçu seyirciye attın yıl sonuna kadar paranı al ama bizden destek yok bu takım KOYUN ve sizle super lige çıkacaksa çıkmasın
Öz Körfezli̇ A.y - yorum yok sende inanmıyorsun 3 alacağına
klavye direktör - yaa bırak hoca yaa !! 3 stoper, 2 ön liberonun yanına bide ATİLA TURAN gibi vasıfsız ve defansif bir futbolcuyu oynatıp gol pozisyonuna bile girilmeyen 3 maçtan sonra sen nasıl galip geleceksinki? oynatsana bekte BARIŞ ALICIYI önünde KUAKUYU bak fenere cimboma adamlar FERDİ, BARIŞ ALPER ile savunma yapıp hücum oynuyorlar ama nerde sizde o KAFA VE VİZYON. BU ARADA VERDİĞİM ÖRNEKLER AVRUPA DA DAHA FAZLA..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.