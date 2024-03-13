Mustafa Gürsel: “Bir galibiyet alırsak, her şey farklı olacak”

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Brunga’da devam eden Kocaelispor’da teknik patron Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu. Gürsel şunları dile getirdi: “3 puan gelmedikçe hepimizin camiada bir baskı oluşuyor. O 3 puana ulaşmamız lazım. Ona ulaştığımız takdirde çok farklı olacağına canı gönülden inanıyorum. Gençlerbirliği maçında 3 puanı almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Onu aldığımızda her şey çok farklı olacaktır. O sinerji, takıma da özgüven olarak da yansıyacaktır. Zaten bir değişim var, artık sonuç da bunu taçlandırıyor”

“ÇIKIP SONUCU ALMAMIZ LAZIM”

“Bir şanssızlıklarla gidiyoruz. Sakatlıklar yaşıyoruz ama yaşadığımız sakatlıklar da örneğin Fofana’yı kaybettik. Bir pozisyonda tarak kemiği kırıldı. Gökhan aynı şekilde bu hafta Giorgi’yi bekliyoruz. İyi bir şekilde tam form tuttu derken tabii ki böyle şeyler bizi üzdü. Onun dışında bu ligde her maç önemli. Çıktığın her hafta hedefsiz bir maç yok. Bizim için de rakipler için de. Artık bizim için kimin ne oynadığımız önemi yok. Rakibin kim olduğu, çıkıp sonucu almamız lazım. Bizim de kendi hedeflerimiz var. Biz kendi hedeflerimize gitmek istiyorsak, bu sonucu almak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.”

Kaynak: Spor servisi