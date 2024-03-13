AK Parti İzmit’te her akşam lokma dağıtıyor

AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrasında Cumhuriyet Bulvarı’nda (Yürüyüş Yolu Fevziye Camii önü) vatandaşlara lokma ikram ediyor. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve teşkilat mensupları, dün akşam da teravih namazını Fevziye Camii’de kıldı. Ardından İzmit İlçe Başkanlığı öncülüğünde Cumhuriyet Bulvarı üzerinde vatandaşlara 1500 kişilik lokma dağıtıldı. Lokma dağıtımı programları Ramazan ayı boyunca devam edecek ve her akşam 1500 kişilik lokma dağıtımı yapılacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.