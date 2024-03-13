Söğüt, “Bir gün değil, her gün bir aradayız”

Körfez Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Şener Söğüt, Ağadere Caddesi’nde esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti. İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında meclis üyesi adaylarıyla birlikte Ağadere esnafını ziyaret eden Başkan Söğüt, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

AĞADERE CADDESİ’Nİ GEZDİ

Aynı gün hem Barbaros Mahallesi’nde hem de Ağadere Caddesi’nde esnafı gezen Başkan Söğüt, “Körfez halkımla, esnafımla her gün bir aradayız. Biz bölge bölge esnafımızı geziyoruz, hasbihal ediyoruz ve sizlerin fikirlerini alıyoruz. Sizlerin önerilerini dinlemek yapacağımız projeler için bizlere de rehber oluyor. Bu anlamda sizlerin fikir ve önerileri bizler için çok değerli” dedi.

Kaynak: BÜLTEN