Ortakaya: “Araya mutlu girmek istiyoruz”

FARKLI SENARYO OLURDU
Emir Ortakaya şunları söyledi: “Şu an bir süreç içerisindeyiz. Hoca değişimi oldu. Yeni bir sistem deniyoruz. Onun üstüne çalışıyoruz. Keçiörengücü ve Erzurumspor gibi iki zorlu deplasmana gittik ve birer puanla döndük. Tuzlaspor karşısında ilk yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum. Gol atabilseydik farklı bir senaryo olurdu. Ama ikinci yarı değişik kararlar, şanssız gollerle maçı kaybettik. Yani hem bizim için değişik bir süreç oluyor hem hakem kararlarıyla alakalı da sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İki haftadır Erzurumspor ve Tuzlaspor maçların hep aleyhimize kararlar veriliyor”
“GEÇEN SEZON ÜÇLÜ OYNADIM”
“Takım için de arkadaşlık iyi. Herkes birbirine güveniyor. Biz inancımızı sürdürüyoruz. Daha 8 hafta var. Herkes elinden gelen performansı verecek. Oynayan, oynamayan herkes takım olacak, birlik olacağız. İnşallah Kocaelispor’u hak ettiği yere çıkartacağız. Geçen sene Göztepe'de de üçlü oynadım. Bu sene burada dörtlü oynadım. Bu hocamızın kararı. Ben üçlü de olsa dörtlü de olsa elimden gelen performansı vereceğim. Öncelikle bu maça iyi hazırlanacağız. Gençlerbirliği iyi bir kulüp büyük bir camia. Milli ara öncesi son maç. Milli araya moralli girmek istiyoruz.”
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Öz Körfezli̇ A.y - Bu takımda canla başla oynayan tek futbocusun ..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.