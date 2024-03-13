Ortakaya: “Araya mutlu girmek istiyoruz”

FARKLI SENARYO OLURDU

Emir Ortakaya şunları söyledi: “Şu an bir süreç içerisindeyiz. Hoca değişimi oldu. Yeni bir sistem deniyoruz. Onun üstüne çalışıyoruz. Keçiörengücü ve Erzurumspor gibi iki zorlu deplasmana gittik ve birer puanla döndük. Tuzlaspor karşısında ilk yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum. Gol atabilseydik farklı bir senaryo olurdu. Ama ikinci yarı değişik kararlar, şanssız gollerle maçı kaybettik. Yani hem bizim için değişik bir süreç oluyor hem hakem kararlarıyla alakalı da sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İki haftadır Erzurumspor ve Tuzlaspor maçların hep aleyhimize kararlar veriliyor”

“GEÇEN SEZON ÜÇLÜ OYNADIM”

“Takım için de arkadaşlık iyi. Herkes birbirine güveniyor. Biz inancımızı sürdürüyoruz. Daha 8 hafta var. Herkes elinden gelen performansı verecek. Oynayan, oynamayan herkes takım olacak, birlik olacağız. İnşallah Kocaelispor’u hak ettiği yere çıkartacağız. Geçen sene Göztepe'de de üçlü oynadım. Bu sene burada dörtlü oynadım. Bu hocamızın kararı. Ben üçlü de olsa dörtlü de olsa elimden gelen performansı vereceğim. Öncelikle bu maça iyi hazırlanacağız. Gençlerbirliği iyi bir kulüp büyük bir camia. Milli ara öncesi son maç. Milli araya moralli girmek istiyoruz.”

Kaynak: Spor servisi