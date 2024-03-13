SGK’ya 9.taksit ödemesi yapıldı

Kocaelispor yönetimi, SGK’ya geçmiş dönemlerden kalan yaklaşık 7 milyonluk borcu geçen yılın başlarında yapılandırmıştı. 140 bin TL’lik taksitlerde 48 ayda borç ödenecekti. Yönetim 9’uncu taksit ödemesini kısa bir süre önce yaptı. SGK’ya toplamda 5.5 milyon TL dolayında eski borç ödemesi daha yaklaşık 3 yıllık süreçte yapılacak. Eski borç dışında kulübün bu yıla ait SGK borcunun 5 milyon 291 bin TL olduğu, ulusal lisans başvurusu öncesinde bu paranın yatırılacağı belirtildi.

Kaynak: Spor servisi