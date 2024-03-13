SGK’ya 9.taksit ödemesi yapıldı

Kocaelispor yönetimi, SGK’ya geçmiş dönemlerden kalan yaklaşık 7 milyonluk borcu geçen yılın başlarında yapılandırmıştı. 140 bin TL’lik taksitlerde 48 ayda borç ödenecekti. Yönetim 9’uncu taksit ödemesini kısa bir süre önce yaptı. SGK’ya toplamda 5.5 milyon TL dolayında eski borç ödemesi daha yaklaşık 3 yıllık süreçte yapılacak. Eski borç dışında kulübün bu yıla ait SGK borcunun 5 milyon 291 bin TL olduğu, ulusal lisans başvurusu öncesinde bu paranın yatırılacağı belirtildi.
Kaynak: Spor servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.