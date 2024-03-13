Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Mar 2024 - 15:23- Asayiş G:

Uyuşturucu verip yaşlı kadına tecavüz etmişlerdi! 50 yıl ceza aldılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 64 yaşındaki kadının kahvesine uyuşturucu hap koyarak cinsel ilişkiye giren ve ölümüne sebep olan 2 sanık, yeniden yargılandıkları davada toplam 50 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu verip yaşlı kadına tecavüz etmişlerdi! 50 yıl ceza aldılar mask
Uyuşturucu verip yaşlı kadına tecavüz etmişlerdi! 50 yıl ceza aldılar
Uyuşturucu verip yaşlı kadına tecavüz etmişlerdi! 50 yıl ceza aldılar
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi'nde 24 Ocak 2020'de meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş, oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetinbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan otopside ise yaşlı kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Çetinbaş'ın extacy hap kullanımına bağlı zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, olay günü Çetinbaş'ın evine Zafer K. ve Resul K. isimli şahısların girdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Zafer K. ve Resul K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Uyuşturucu verip yaşlı kadına tecavüz etmişlerdi! 50 yıl ceza aldılar

12 Ocak 2022'de görülen davanın duruşmasında Resul K., "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL ceza, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "yağma" suçundan 9 yıl 2 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığın ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 62 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zafer K. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 9 ay, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alırken, uyuşturucu ticareti suçundan ise delil elde edilemediğinden beraat etmişti.

Uyuşturucu verip yaşlı kadına tecavüz etmişlerdi! 50 yıl ceza aldılar

"KADININ KENDİ RIZASIYLA CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADIM"

Avukatların itirazları üzerine Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuklu sanık Resul K. ve avukatlar hazır bulunurken, diğer sanık Zafer K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Zafer K., "Kadının rızası olmadan cinsel birliktelik yaşamadım. Kadının kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Resul K. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Uyuşturucu verip yaşlı kadına tecavüz etmişlerdi! 50 yıl ceza aldılar

2 SANIK TOPLAM 50 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Resul K., Hatice Çetinbaş'a yönelik "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zafer K'nın ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

# Hatice Çetinbaş, Kartepe, istismar, cinsel istismar, Kocaeli, polis

13 Mar 2024 - 15:23 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.149.136 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Pomak - Midem bulandı okurken.bunlarla aynı koğuşta yada cezaevinde olanlar lütfen dışarıdaki anne,teyze ve diğer yakınlarınızı düşünün ona gore davranın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 16:52
01

Harbi Izmitli - İçeridede bunların kahvelerine uyku hapı koyarlar inşallah kitapsızların

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 13 Mart 16:08
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kasten yaralama suçundan 22 yıl hapisle aranıyordu mask
Kasten yaralama suçundan 22 yıl hapisle aranıyordu
Adapazarı'nda trafik kavgası: Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi mask
Adapazarı'nda trafik kavgası: Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi
İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı mask
İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kandıra’da güvenli okul uygulaması mask
Kandıra’da güvenli okul uygulaması
17 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı mask
17 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
7 ilde Mahzen-11 Operasyonu: 3 suç örgütü çökertildi mask
7 ilde Mahzen-11 Operasyonu: 3 suç örgütü çökertildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL