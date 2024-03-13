TCDD’de Kocaeli'de ilaçlama yapacak: Vatandaşlara uyarı geldi

TCDD Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 15-21 Mart’ta Büyükderbent-Adapazarı, 22-28 Mart’ta Derince-Büyükderbent, 25-29 Mart’ta Gebze-Halkalı ile Arifiye-Pamukova gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi. Yapılacak olan çalışmada kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.