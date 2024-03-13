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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Mar 2024 - 15:43- Gündem G:

Cinayetin ardından ‘şizofreniyim’ diyen sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

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Kocaeli'de hiç tanımadığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren ve şizofren olduğunu iddia eden sanığın akli dengesinin yerinde olduğu raporla sabitlendi.

Cinayetin ardından ‘şizofreniyim’ diyen sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı mask
Cinayetin ardından ‘şizofreniyim’ diyen sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı
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Olay, 17 Mayıs 2022'de Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Turhan Kuzu (52), hiç tanımadığı Turgut Ş. tarafından sokak ortasında sebepsiz şekilde bıçaklandı. Kuzu ağır yaralanırken Turgut Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turhan Kuzu, olaydan yaklaşık 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından ‘şizofreniyim’ diyen sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

AKLİ DENGESİ YERİNDE RAPORU GELDİ

Sanık Turgut Ş'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Turgut Ş. ve taraf avukatları katıldı. Geçen celse sanık hakkında istenen ceza ehliyeti raporu geldiği görüldü. Raporda, sanığın akli dengesinin tam olduğu belirtildi. Olaya ilişkin savunma yapan Turgut Ş., "2 senedir cezaevindeyim. Ben hala kime ne yaptığımı bilmiyorum. Aileden özür diliyorum. Sanal ile gerçek dünya arasında yapay bir şeyin içindeydim. Daha önce ailevi problemlerim oldu. İş yerinde de sorunlarım vardı. Psikolojik olarak iyi değildim. Yaptığımın gerçek dünyadaki sonuçlarının farkında değildim. Adaletinize güvenmek istiyorum. Telkin, düşünce sonucu maktulle boğuştum. Bilinçli suç işleyen kişilerle aynı koğuşta yatıyorum. Olay anında yaşadığım şeyin şizofreni olduğunu biliyorum. Ceza ehliyeti raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere süre talep ediyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Cinayetin ardından ‘şizofreniyim’ diyen sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Turgut Ş'nin Turhan Kuzu'ya yönelik işlediği "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Yasak olmayan bıçağı sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak" suçundan da cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Cinayetin ardından ‘şizofreniyim’ diyen sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

Kaynak: İHA

# Kocaeli

13 Mar 2024 - 15:43 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Son Pişman - Olur, ömür boyu besleyelim katilleri sağıkları, lanet olsun sizin adalet anlayışınıza, asın kardeşim asın, yeter yaw

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 16:36

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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