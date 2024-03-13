Milli İrade Meydanı’na çim seriliyor

YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMASI BAŞLADI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Milli İrade Meydanı projesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çatı montajı ve taş döşeme işlemleri tamamlanma noktasına geldi. Meydanda bulunan toprak alanlara çim serme işlemine başlandı. Yaklaşık 50 kişi ile hummalı şekilde yürütülen çim serme işlemi sonrasında meydanda daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak.
SOSYAL DONATILAR YER ALACAK
Meydan içerisinde toplam 3300 metrekare tek katlı parçalı kapalı alanlar (105 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları) yer alacak. Saçak yapısı dışında kalan alanda meydan, etkinlik alanı, kaykay pisti, doğal amfi, çocuk parkı, yeşil alan ve 32 adedi engelli olmak üzere 366 araçlık açık otopark şeklinde planlandı. Meydanda kuru havuz yer alacak ve zeminlerde dökme ve doğal taşlar ile beton kaplamalar yer alacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.