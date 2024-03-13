Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Mar 2024 - 15:55- Gündem G:

İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Erenler Mahallesi’nde yıkılan istinat duvarı nedeniyle 15 gündür otelde kalan 15 aile İzmit Belediyesi tarafından kaldıkları otelden çıkartıldı. Evsiz kalan ailelere Büyükşehir Belediyesi sahip çıkarak kendi misafirhanelerine aldı. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi’nin bir an önce istinat duvarını yapmasını istedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı mask
İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı
İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

OTELLERDEN ÇIKARTILDILAR

İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta 18 gün önce yapılan yeni inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından boşaltılan 4 binada yaşayan 15 hane yerleştirildikleri otellerden çıkartıldı. Otellerde çıkan vatandaşlar mühürlü evlerinin yanına giderek İzmit Belediyesi tarafından mağdur edilmelerine isyan etti. Yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması ve vatandaşların güvenli bir alanda kalmaları için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, talep eden ailelerin tamamını kendi misafirhanelerine aldı.

İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı

TOPLANTI YAPILDI

Önceki gün otellerden çıkartılacaklarını öğrenen vatandaşlar gazetemize ulaşarak yaşadıklarını sıkıntıyı anlattı. Konunu gündeme gelmesi üzerine İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Özkonan Kahveci otelde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahveci, belediyenin bütçesi olmadığı için bundan sonra otel ücreti ödeyemeyeceklerini ve yarın saat 12.00’den itibaren herkesin başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Kahveci, aynı zamanda vatandaşlara kiraya çıkmalarını önermesi üzerine ise vatandaşlar tepki gösterdi.

İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı

EVLERİNİN ÖNÜNE GELDİLER

Yaşanan gelişmelerin ardından istinat duvarının yıkılmasında hiçbir dahilleri olmayan vatandaşlar dün otelden çıkarak evlerinin önüne gitti. Mühürlü evlerinin önünde yaşadıklarına adeta isyan eden mağdurlar, “İzmit Belediyesi dün akşam bizimle toplantı yapınca bugün saat 10.00 itibariyle istinat duvarının yapılacağını söyledi. Ama biz buraya geldiğimizde ne müteahhit ne de belediye çalışanları var. İn cin top oynuyor. Belediye bizi bu soğuk havada çocuklarımızla sokakta bıraktı.

İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı

ÇİVİ DAHİ ÇAKMADILAR

Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Biz bu istinat duvarını yıkmadık. Yıkıma neden olan müteahhitte ruhsat veren belediye 18 gündür istinat duvarını yapmak için tek çivi çakmadı. Biz günlerce otel köşelerinde kaldık. Bu yapılan gerçekten vicdana sığmıyor. Biz çok mağduruz. Devletin kurumlarının bize sahip çıkmasını ve sokakta bırakmamasını istiyoruz” dedi.

İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı

BÜYÜKŞEHİR YARDIM ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı vatandaşlarla tek tek irtibata geçerek isteyen tüm aileleri misafir etti. Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesinin ardından bilgi veren vatandaşlar, İzmit Belediyesi’nin bir an önce istinat duvarını yapmasını ve mağduriyetlerini gidermesini istedi.

İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı
İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı

# İzmit Belediyesi, istinat duvarı, İzmit, Erenler Mahallesi, VAR, sosyal, Büyükşehir, Kocaeli, yeni

13 Mar 2024 - 15:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.149.136 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Reklam Lazım - ama çayı 3 tlye yemeği 40 TL ye veriyor sokakta kalanlarlamı uğraşacak seçim arefesinde reklamlı işler lazım

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 13 Mart 16:25

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: 3 isim ifadeye çağrıldı mask
CHP'ye 'para sayma' soruşturması: 3 isim ifadeye çağrıldı
Körfez’de çocuklar Kavuklu ve Pişekar ile eğlendi mask
Körfez’de çocuklar Kavuklu ve Pişekar ile eğlendi
Körfez’de yabani otlar biçiliyor mask
Körfez’de yabani otlar biçiliyor
TCDD’de Kocaeli'de ilaçlama yapacak: Vatandaşlara uyarı geldi mask
TCDD’de Kocaeli'de ilaçlama yapacak: Vatandaşlara uyarı geldi
Büyükakın: Yeni nesilleri yetiştirenler sizlersiniz mask
Büyükakın: Yeni nesilleri yetiştirenler sizlersiniz
Bakan Bayraktar duyurdu! Karadeniz'de 3 yeni arama mask
Bakan Bayraktar duyurdu! Karadeniz'de 3 yeni arama

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL