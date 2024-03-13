İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı

OTELLERDEN ÇIKARTILDILAR
İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta 18 gün önce yapılan yeni inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından boşaltılan 4 binada yaşayan 15 hane yerleştirildikleri otellerden çıkartıldı. Otellerde çıkan vatandaşlar mühürlü evlerinin yanına giderek İzmit Belediyesi tarafından mağdur edilmelerine isyan etti. Yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması ve vatandaşların güvenli bir alanda kalmaları için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, talep eden ailelerin tamamını kendi misafirhanelerine aldı.
TOPLANTI YAPILDI
Önceki gün otellerden çıkartılacaklarını öğrenen vatandaşlar gazetemize ulaşarak yaşadıklarını sıkıntıyı anlattı. Konunu gündeme gelmesi üzerine İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Özkonan Kahveci otelde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahveci, belediyenin bütçesi olmadığı için bundan sonra otel ücreti ödeyemeyeceklerini ve yarın saat 12.00’den itibaren herkesin başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Kahveci, aynı zamanda vatandaşlara kiraya çıkmalarını önermesi üzerine ise vatandaşlar tepki gösterdi.
EVLERİNİN ÖNÜNE GELDİLER
Yaşanan gelişmelerin ardından istinat duvarının yıkılmasında hiçbir dahilleri olmayan vatandaşlar dün otelden çıkarak evlerinin önüne gitti. Mühürlü evlerinin önünde yaşadıklarına adeta isyan eden mağdurlar, “İzmit Belediyesi dün akşam bizimle toplantı yapınca bugün saat 10.00 itibariyle istinat duvarının yapılacağını söyledi. Ama biz buraya geldiğimizde ne müteahhit ne de belediye çalışanları var. İn cin top oynuyor. Belediye bizi bu soğuk havada çocuklarımızla sokakta bıraktı.
ÇİVİ DAHİ ÇAKMADILAR
Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Biz bu istinat duvarını yıkmadık. Yıkıma neden olan müteahhitte ruhsat veren belediye 18 gündür istinat duvarını yapmak için tek çivi çakmadı. Biz günlerce otel köşelerinde kaldık. Bu yapılan gerçekten vicdana sığmıyor. Biz çok mağduruz. Devletin kurumlarının bize sahip çıkmasını ve sokakta bırakmamasını istiyoruz” dedi.
BÜYÜKŞEHİR YARDIM ETTİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı vatandaşlarla tek tek irtibata geçerek isteyen tüm aileleri misafir etti. Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesinin ardından bilgi veren vatandaşlar, İzmit Belediyesi’nin bir an önce istinat duvarını yapmasını ve mağduriyetlerini gidermesini istedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İsmai̇l Ay - Kentsel dönüşüm şart oralara.
Reklam Lazım - ama çayı 3 tlye yemeği 40 TL ye veriyor sokakta kalanlarlamı uğraşacak seçim arefesinde reklamlı işler lazım
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.