İzmit Belediyesi evsiz bıraktı Büyükşehir sahip çıktı

OTELLERDEN ÇIKARTILDILAR

İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta 18 gün önce yapılan yeni inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından boşaltılan 4 binada yaşayan 15 hane yerleştirildikleri otellerden çıkartıldı. Otellerde çıkan vatandaşlar mühürlü evlerinin yanına giderek İzmit Belediyesi tarafından mağdur edilmelerine isyan etti. Yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması ve vatandaşların güvenli bir alanda kalmaları için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, talep eden ailelerin tamamını kendi misafirhanelerine aldı.

TOPLANTI YAPILDI

Önceki gün otellerden çıkartılacaklarını öğrenen vatandaşlar gazetemize ulaşarak yaşadıklarını sıkıntıyı anlattı. Konunu gündeme gelmesi üzerine İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Özkonan Kahveci otelde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahveci, belediyenin bütçesi olmadığı için bundan sonra otel ücreti ödeyemeyeceklerini ve yarın saat 12.00’den itibaren herkesin başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Kahveci, aynı zamanda vatandaşlara kiraya çıkmalarını önermesi üzerine ise vatandaşlar tepki gösterdi.

EVLERİNİN ÖNÜNE GELDİLER

Yaşanan gelişmelerin ardından istinat duvarının yıkılmasında hiçbir dahilleri olmayan vatandaşlar dün otelden çıkarak evlerinin önüne gitti. Mühürlü evlerinin önünde yaşadıklarına adeta isyan eden mağdurlar, “İzmit Belediyesi dün akşam bizimle toplantı yapınca bugün saat 10.00 itibariyle istinat duvarının yapılacağını söyledi. Ama biz buraya geldiğimizde ne müteahhit ne de belediye çalışanları var. İn cin top oynuyor. Belediye bizi bu soğuk havada çocuklarımızla sokakta bıraktı.

ÇİVİ DAHİ ÇAKMADILAR

Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Biz bu istinat duvarını yıkmadık. Yıkıma neden olan müteahhitte ruhsat veren belediye 18 gündür istinat duvarını yapmak için tek çivi çakmadı. Biz günlerce otel köşelerinde kaldık. Bu yapılan gerçekten vicdana sığmıyor. Biz çok mağduruz. Devletin kurumlarının bize sahip çıkmasını ve sokakta bırakmamasını istiyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR YARDIM ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı vatandaşlarla tek tek irtibata geçerek isteyen tüm aileleri misafir etti. Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesinin ardından bilgi veren vatandaşlar, İzmit Belediyesi’nin bir an önce istinat duvarını yapmasını ve mağduriyetlerini gidermesini istedi.