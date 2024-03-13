Körfez’de yabani otlar biçiliyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yabani ot ve çim biçme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra cadde, kavşak ve yol kenarlarında da çalışmalar gerçekleştiren ekipler, daha temiz bir Körfez için canla başla çalıştıklarını söylediler.

BİRÇOK ALAN TEMİZLENDİ

Yaşanılabilir bir Körfez adına kolları sıvayan Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, birçok alanda çalışmaların tamamlandığını, kalan yerlerde ise çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Ekiplerin yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarıyla çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, birçok temiz yeşil alanın oluşturulması sağlanıyor.

Kaynak: BÜLTEN