Körfez’de çocuklar Kavuklu ve Pişekar ile eğlendi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu program takvimi hazırlayan Körfez Belediyesi, Ramazan Şenlikleri’nde ilçede yaşayan çocukların doyasıya eğlenmelerini sağlayacak etkinlikler hazırlayarak çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

GELENEKSEL TÜRK OYUNLARI SERGİLENECEK

Ramazan ayının dolu dolu geçmesi ve geleneklerin yaşatılması için etkinlikleri düzenleyen Körfez Belediyesi’nin etkinliklerine ilgi de büyük oluyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde kurulan etkinlik alanında çocuklar kahkahaya boğulurken, aileleri de çadır içerisinde kurulan Çayhane’de ücretsiz olarak ikramlardan faydalanabiliyor.



Ayrıca, çadır içerisinde oluşturulan El Emekleri Satış Noktaları da büyük ilgi görüyor.

Kaynak: BÜLTEN