Ünlü zincir markete güvendiler, zehirlenmenin eşiğinden döndüler

Gebze’de bulunan Migros’tan havuç tarator ve haydari alan bir vatandaş eve geldiğinde ürünlerin bozulduğunu anlayınca çöpe attı. O anları sosyal medyada paylaşan vatandaş, “Migros'a güvenip meze olarak haydari ve havuç tarator aldık. Tonla para verdik, eve geldik tadına baktık istifra etmeye başladık. Bozulmuş ürünleri vermişler, kokuyor, çok kötü. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Geri de gidemem 6-7 km uzaklıkta kaldı.” diye paylaşımda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Bu tür yerlerden Mantar- Tavuk- Et- alınmaz son kullanma tarihine bakalım. Dondurulmuş gıdalarda Sorun YOK
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.