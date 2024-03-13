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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Mar 2024 - 17:09- Gündem G:

Ünlü zincir markete güvendiler, zehirlenmenin eşiğinden döndüler

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Gebze’de bulunan Migros’tan meze alan bir vatandaş eve geldiğinde ürünlerin bozuk olduğunu anlayarak çöpe attı.

Ünlü zincir markete güvendiler, zehirlenmenin eşiğinden döndüler
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Gebze’de bulunan Migros’tan havuç tarator ve haydari alan bir vatandaş eve geldiğinde ürünlerin bozulduğunu anlayınca çöpe attı. O anları sosyal medyada paylaşan vatandaş, “Migros'a güvenip meze olarak haydari ve havuç tarator aldık. Tonla para verdik, eve geldik tadına baktık istifra etmeye başladık. Bozulmuş ürünleri vermişler, kokuyor, çok kötü. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Geri de gidemem 6-7 km uzaklıkta kaldı.” diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, para

13 Mar 2024 - 17:09 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Bu tür yerlerden Mantar- Tavuk- Et- alınmaz son kullanma tarihine bakalım. Dondurulmuş gıdalarda Sorun YOK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 17:18

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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