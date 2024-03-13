Ünlü zincir markete güvendiler, zehirlenmenin eşiğinden döndüler

Gebze’de bulunan Migros’tan havuç tarator ve haydari alan bir vatandaş eve geldiğinde ürünlerin bozulduğunu anlayınca çöpe attı. O anları sosyal medyada paylaşan vatandaş, “Migros'a güvenip meze olarak haydari ve havuç tarator aldık. Tonla para verdik, eve geldik tadına baktık istifra etmeye başladık. Bozulmuş ürünleri vermişler, kokuyor, çok kötü. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Geri de gidemem 6-7 km uzaklıkta kaldı.” diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi