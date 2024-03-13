İYİ Parti İzmit’ten seçim bürosu açılışı

DİĞER ADAYLAR DA KATILDI

İYİ Parti’de İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin ile birlikte Tavşantepe ve Bekirdere mahallelerinin ilk seçim büroları törenle açıldı. Törene İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmail Aynacı, Kartepe Belediye Başkan Adayı Haluk Tamyüksel, il ve ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın politikaları temsilcileri, meclis üyesi adayları ve iki mahallenin sakinleri katıldı.

Törende İzmit için projelerini de sıralayan Kamil Şirin, “35 senedir Tavşantepe’de hiçbir değişiklik yok. Kocaeli’de de bir değişiklik yok. Çünkü değişiklik yapacak bir akılla çalışan belediye yok. İzmit’in önemli bir tarihi geçmişi var. Biz kentsel dönüşüm yaparken tarihimizi açığa çıkararak bozmadan yapacağız. Yapacağım ilk iş İZAYDAŞ’ı kapatmak olacak. İzmitli sağlıklı hava soluyacak. İzmit’i ortadan ikiye bölen yolları toprak altına alacağız. Kuruçeşme’den başlayan 42 Evler’de biten aç kapa tünel yapacağız. Bunlar çok maliyetli işler değil. Sizlerin desteğiyle İzmit’i önemli bir dünya şehri yapacağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi