DASK Yarışmasında GTÜ’ye ikincilik ödülü

GAZİANTEP’TE ÖDÜL TÖRENİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımı ile Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmanın birincilik ödülü Altınbaş Üniversitesi'nin, üçüncülük İstanbul Teknik Üniversitesi'nin oldu. Yarışmada bina maketleri, depremi simüle eden sarsma masasında test edilerek değerlendirildi. Deprem testinden yıkılmadan geçen maketler, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine göre de puanlandı.

29 KATLI BİR OTEL PROJESİ

Takım, Kahramanmaraş'a tekrardan hayat vermek için Maraş ve latince hayat anlamına gelen vitae kelimeleri birleştirilerek Marvitae ismi ile yarışmaya

içerisinde bulundurduğu sera ve bahçeler ile ekolojik bir denge sağlayan 29 katlı bir otel projesi ile ilk kez katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi