DASK Yarışmasında GTÜ’ye ikincilik ödülü

GAZİANTEP’TE ÖDÜL TÖRENİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımı ile Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmanın birincilik ödülü Altınbaş Üniversitesi'nin, üçüncülük İstanbul Teknik Üniversitesi'nin oldu. Yarışmada bina maketleri, depremi simüle eden sarsma masasında test edilerek değerlendirildi. Deprem testinden yıkılmadan geçen maketler, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine göre de puanlandı.
29 KATLI BİR OTEL PROJESİ
Takım, Kahramanmaraş'a tekrardan hayat vermek için Maraş ve latince hayat anlamına gelen vitae kelimeleri birleştirilerek Marvitae ismi ile yarışmaya
içerisinde bulundurduğu sera ve bahçeler ile ekolojik bir denge sağlayan 29 katlı bir otel projesi ile ilk kez katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.