Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, yaralılar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2’si polis memuru 3 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingin ardından Mardin'e doğru yola çıktı. Ancak Erdoğan'ın koruma ekibi, yolculukları sırasında İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden polis memurunun kimliği henüz belli değil. Diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor.
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Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.