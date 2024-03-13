Şirin, “STK’larımızla birlikte daha güçlüyüz”

Derince genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam den Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez Mersincik Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Bayburt İli Sığırcı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne konuk oldu. Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları ve teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette Bayburtlularla bir araya gelen Şirin, projelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

STK’LARIMIZ KENTİMİZİN DEĞERİ

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek ortak akıl anlayışı ile Derince’ye hizmet edeceklerini belirten Şirin “STK’larımızla olan istişarelerimiz kapsamında bu kez Bayburtlu kardeşlerimizin ilçemizle ilgili taleplerini ve düşüncelerini dinledik. Bizlere göstermiş oldukları misafirperverlik için Dernek Başkan Yardımcısı Sezgin Karaaslan ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Derince’mizin geleceğine yine bu kentin birer değeri olan sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yön vereceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi