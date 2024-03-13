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13 Mar 2024 - 19:19- Perde Arkası G:

Tatlıcılarda dara uyanıklığı

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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tatlı satışları da arttı. Ancak bazı tatlıcıların tatlı koydukları kutuların darasını almadan tatlıyı tartmasına vatandaş tepki gösteriyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Tatlıcılarda dara uyanıklığı mask
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Tatlıcılara gidip durumu fark eden vatandaşlar tatlıcıların dara almadan tatlı satmasının haksızlık olduğunu belirtti. Vatandaşlar, “Bir tatlıcıda neden dara almadığını sorduğumuzda çalışanlar patron böyle istiyor diyerek cevap verdi. Zaten tatlının maliyeti hesaplanırken malzeme, genel giderler, işçilik ve kutu maliyeti de hesaplanıyor.

Gittiğimiz ve durumu fark ettiğimiz tüm tatlıcıları zabıtaya şikayet ettik. Ama zabıta da üstünkörü ilgileniyor gibi davrandı. Zabıta ilgilense bile en fazla 300-400 lira ceza kesebiliyorlar. Başka yaptırım da yok. Bu durum gerçekten çok ayıp bir şey. İnsanlar kandırılıyor. Esnaflığa sığmayan bir davranış.

Yani şöyle düşünürsek bir kilo tatlı şu anda 600 lira. Her kutu 10 gram gelse, bir kilo tatlıda 6 lira fazla para alıyor. Ramazanda günde 100 müşteri gelse sadece dara farkından 600 lira para kazanıyor demektir. Bu durum sadece tatlıcıların insafına bırakmamak lazım. Kesinlikle yaptırımı olması gerekiyor” dedi.

# HER, para

13 Mar 2024 - 19:19 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

İşçi - Zenka darasını alıyo ama tatlı fiyatındanda üflüyo şekerpare bile 600 baklava fıstıklı 1200

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 20:29
03

Çukurbağlı - Kartonuda sana kilosunu 600 TL ye satıyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 20:26
02

Sadi Kavak - kazandığı para haram para.bir yerden çıkar mutlaka..

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 13 Mart 19:47
01

Derinceli - Bir kutu büyüklüğüne göre 30-50 gr arasında gelir. Kutuyu sana 30 TL ye satar

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 13 Mart 19:29
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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