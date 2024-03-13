Tatlıcılarda dara uyanıklığı

Tatlıcılara gidip durumu fark eden vatandaşlar tatlıcıların dara almadan tatlı satmasının haksızlık olduğunu belirtti. Vatandaşlar, “Bir tatlıcıda neden dara almadığını sorduğumuzda çalışanlar patron böyle istiyor diyerek cevap verdi. Zaten tatlının maliyeti hesaplanırken malzeme, genel giderler, işçilik ve kutu maliyeti de hesaplanıyor.

Gittiğimiz ve durumu fark ettiğimiz tüm tatlıcıları zabıtaya şikayet ettik. Ama zabıta da üstünkörü ilgileniyor gibi davrandı. Zabıta ilgilense bile en fazla 300-400 lira ceza kesebiliyorlar. Başka yaptırım da yok. Bu durum gerçekten çok ayıp bir şey. İnsanlar kandırılıyor. Esnaflığa sığmayan bir davranış.

Yani şöyle düşünürsek bir kilo tatlı şu anda 600 lira. Her kutu 10 gram gelse, bir kilo tatlıda 6 lira fazla para alıyor. Ramazanda günde 100 müşteri gelse sadece dara farkından 600 lira para kazanıyor demektir. Bu durum sadece tatlıcıların insafına bırakmamak lazım. Kesinlikle yaptırımı olması gerekiyor” dedi.