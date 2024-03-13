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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Mar 2024 - 20:11- Gündem G:

Köse: Tüm belediye başkanlarımızı kent konseyi kurmaya davet ediyoruz

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Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını Kocaeli’de gerçekleştirdi. Başkan Sedat Köse, “Şehrinde Kent Konseyi bulunmayan tüm belediye başkanlarımızı yeni dönemde kent konseyi kurmaya davet ediyoruz” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Köse: Tüm belediye başkanlarımızı kent konseyi kurmaya davet ediyoruz mask
Köse: Tüm belediye başkanlarımızı kent konseyi kurmaya davet ediyoruz
Köse: Tüm belediye başkanlarımızı kent konseyi kurmaya davet ediyoruz
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KÖSE VE EKİBİ İLK TOPLANTILARINI YAPTI

Türkiye Kent Konseyleri Birliği 14. Dönem Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 3 Şubat tarihinde Kocaeli’de gerçekleşen devir teslim töreninde görevi Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye devretmişti. Türkiye Kent Konseyi Birliği 15. Dönem Başkanı olan Sedat Köse ve yönetim kurulu üyeleri bugün Wellborn Otel’de yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Köse ve yönetim kurulu toplantının ardından basın mensupları ile bir araya geldi.

Köse: Tüm belediye başkanlarımızı kent konseyi kurmaya davet ediyoruz

KENT KONSEYİ’NİN BAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİK

Sedat Köse yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kocaeli Kent Konseyi olarak, Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin 15. dönem başkanlığını üstlenmiş bulunmaktayız. Türkiye'nin farklı noktalarından bugün ilimize gelen yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret ettik. Tahir Büyükakın başkanımızın programının yoğunluğu sebebiyle ziyaret edemedik. Yeni dönemimizin ilk toplantısını gerçekleştirerek, yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk ve bazı kararlar aldık.

KENT KONSEYLERİ GÜCÜNÜ SİVİL TOPLUMDAN ALIR

Kent konseyleri, kentteki ihtiyaç önceliklerinin belirlenmesi noktasında, kamuoyunun taleplerinin değerlendirilmesi, kente dair gündemin oluşturulması gibi çeşitli konularda çalışmalar yürütmektedir. Kent Konseyleri bu anlamda esasında belediyelerin resmi danışma organlarıdır çünkü gücünü sivil toplumdan almaktadır. Böylece demokratik bir ortamda paydaşlık ilkesi çerçevesinde kentte yönetimin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye Kent Konseyleri Birliği, farklı siyasi partilerin oluşturduğu yerel yönetimler tarafından kurulan, her geçen gün büyüyen, tüm görüş ve önerilere açık, ortak akıl, istişare ve paylaşım temelli bir ağdır.

Köse: Tüm belediye başkanlarımızı kent konseyi kurmaya davet ediyoruz

SEÇİM DEMOKRATİK VE ADİL ORTAMDA GERÇEKLEŞSİN

Bugün birliğimizin ilk yönetim kurulu toplantısında, özellikle yerel seçimler ve seçim sonrası süreç ile ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel seçimler, demokrasinin temel taşlarından biridir ve şehirlerimizin geleceğini şekillendirme noktasında büyük öneme sahiptir. Temennimiz bu önemli sürecin, demokratik değerlere uygun ve adil bir ortamda gerçekleşmesi yönündedir. Her vatandaşın özgür iradesini ifade edebileceği, adayların ve partilerin eşit fırsatlara sahip olduğu, demokrasimizin güçlenmesine ve toplumsal barışın pekişmesine katkı sağlayacak bir seçim süreci geçirmeyi ümit ediyoruz.

KENT KONSEYİ KURMAYA DAVET EDİYORUZ

Yerel seçimler sonrası, belediye başkanlıklarımızı seçildikleri il ya da ilçelerde kent konseyi kurmaları ve kent konseylerini çalışmalarına dahil etmeleri için bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu vesile ile şimdiden şehrinde Kent Konseyi bulunmayan tüm belediye başkanlarımızı da yeni dönemde kent konseyi kurmaya davet ediyoruz. Bu daveti yaparken, birlik yönetimi ve üyeleri olarak şehirlerimizin kalkınması ve gelişmesi adına, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerle birlikte çalışmaya ve toplumsal katılımı güçlendirmeye kararlı olduğumuzu da vurgulamak istiyoruz.

YÖNETMELİĞİ ELE ALACAĞIMIZ ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ

Kent konseyi yönetmeliğini ele almak üzere yerel yönetimler genel müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yapmayı planladığımız çalıştay kapsamında, gerek yerel yönetimler gerekse kent konseyi temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Yönetmelikteki sorunları detaylı bir şekilde ele alacağımızın ve çözüm önerileri üreteceğimizin müjdesini de burada vermek istiyoruz. Kent konseylerinin etkinliğini artıracak ve yerel demokrasiye katkı sağlayacak çalıştay ile, katılımcıların görüşleri alınacak, yönetmeliğin güncellenmesi ve iyileştirilmesi yönünde adımlar atılacaktır. Yönetmelikteki sorunların tespiti ve çözümü ile birlikte kent konseylerinin işlevselliği daha da artacaktır.”

Köse: Tüm belediye başkanlarımızı kent konseyi kurmaya davet ediyoruz

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Sedat Köse- Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri, Burak Taştan- Ardahan Kent Konseyi, Halil İbrahim Yılmaz- Ankara Kent Konseyi Başkanı, Hasan Soygüzel- Yalova İl Genel Meclisi, Necati Binici- Gaziantep Kent Konseyi, Nevide Kimyon- Hatay Kent Konseyi Başkanı, Nuray Akçasoy- Eskişehir Kent Konseyi Başkanı, Mürsel Sabancı- Balıkesir Kent Konseyi Başkanı, Rüstem Septioğlu- Elazığ Kent Konseyi Başkanı.

Köse: Tüm belediye başkanlarımızı kent konseyi kurmaya davet ediyoruz

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13 Mar 2024 - 20:11 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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