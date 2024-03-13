Kaldırımı kullanamayan vatandaşlar aracın fotoğrafını çekerek gazetemize gönderdi. Vatandaşlar, “Aracın üzerinde bulunan meclis üyesi kartında İsmail Çelik’in ismi vardı. Belediye meclis üyesi olan biri kamunun ortak kullanım alanları olan ve yayaların güvenli geçmesi için yapılan kaldırıma aracını park edemez. Belli ki mensubu olduğu partinin seçim bürosuna gelmiş. Bu davranış gerçekten insanların oyunu dahi etkileyecek bir davranış. Belediye meclis üyesi olmanın imtiyazı ile kaldırıma park etmeyi kendine hak gören biri meclis üyesi olmamalı” dedi.
“Belediye meclis üyesi de olan biri bunu yapmamalı”
Derince’de bulunan Sabancı Ortakları İlkokulunun hemen karşısında bulunan CHP seçim bürosunun önündeki kaldırıma park eden bir araç vatandaşların gözünden kaçmadı. Kaldırımın ortasına park eden aracın üzerinde Derince Belediye Meclis üyesi kartı olması vatandaşların dikkatini çekti.
13 Mar 2024 - 20:41 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Fatih - neden uye oluyorlar kı avanta ımtıyaz ıcın halk ıcınn - degıl
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.