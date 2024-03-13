“Belediye meclis üyesi de olan biri bunu yapmamalı”

Kaldırımı kullanamayan vatandaşlar aracın fotoğrafını çekerek gazetemize gönderdi. Vatandaşlar, “Aracın üzerinde bulunan meclis üyesi kartında İsmail Çelik’in ismi vardı. Belediye meclis üyesi olan biri kamunun ortak kullanım alanları olan ve yayaların güvenli geçmesi için yapılan kaldırıma aracını park edemez. Belli ki mensubu olduğu partinin seçim bürosuna gelmiş. Bu davranış gerçekten insanların oyunu dahi etkileyecek bir davranış. Belediye meclis üyesi olmanın imtiyazı ile kaldırıma park etmeyi kendine hak gören biri meclis üyesi olmamalı” dedi.