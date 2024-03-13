Kocaelispor, Sadettin Saran ile borç için anlaştı

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile Veli Başkurt, iş insanı Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Sefa Sirmen döneminde alınan borç 14 milyon lira olurken, borç 7 milyona indirildi. 7 milyon borç ise gelecek sezon reklam karşılığında ödenecek. Böylelikle Kocaelispor herhangi bir ödeme yapmamış olacak.
Engin Koyun konuyla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu: "Kocaelispor’umuza hayırlı olsun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Kocaelispor’dan alacağı ile ilgili mutabakata vardık. Üstün gayretleriyle toplantıyı sağlayan, Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’a, alacağın ön ödemesi konusunda desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, ödemenin planlanmasında telefon açarak destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve fedakarlıklarından dolayı Sadettin Saran’a teşekkür ederiz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Nb - Hani borç yoktu kasada paramız var diye nutuk atıyordun ne oldu istifa emen istenince iş çözen büyük başkanmı oldun
. - Yedik mi?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.