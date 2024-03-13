Kocaelispor, Sadettin Saran ile borç için anlaştı

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile Veli Başkurt, iş insanı Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Sefa Sirmen döneminde alınan borç 14 milyon lira olurken, borç 7 milyona indirildi. 7 milyon borç ise gelecek sezon reklam karşılığında ödenecek. Böylelikle Kocaelispor herhangi bir ödeme yapmamış olacak.

Engin Koyun konuyla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu: "Kocaelispor’umuza hayırlı olsun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Kocaelispor’dan alacağı ile ilgili mutabakata vardık. Üstün gayretleriyle toplantıyı sağlayan, Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’a, alacağın ön ödemesi konusunda desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, ödemenin planlanmasında telefon açarak destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve fedakarlıklarından dolayı Sadettin Saran’a teşekkür ederiz."