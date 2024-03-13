Büyükakın ve Tutuş esnafla oruç açtı

SANAYİ ESNAFI İFTARDA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliğinde iftar programı düzenlendi. İzmit Sanayi Sitesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen iftara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, AK Parti İzmit Belediyesi meclis üyesi adayları, oda üyeleri ve sanayi sitesi esnafları katıldı.

ZULMÜN DURMASI İÇİN DUA EDELİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, "İsrail tarafından Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılar devam ediyor. Artık bölgede yardımlar dahi vuruluyor. Oruçlunun duası kabul olur, gelin hep birlikte bu zulmün durması için dua edelim. Allah bu millete öyle bir güç versin ki yaşanan zulme direkt müdahale edebilir hale gelelim" dedi.

NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ

İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ise, "İzmit'te zaten 5 yıldan bu yana İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptık, sizlerden gelen talepler doğrultusunda çalıştık. Şimdi de belediye başkanlığı için adayım. Biz sanayide ne yapılması gerektiğini biliyoruz, inşallah göreve geldiğimizde sizlerle birlikte hareket ederek sorunları çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.