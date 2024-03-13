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13 Mar 2024 - 21:13- Gündem G:

Hat 41K Cuma günü ilk seferini yapacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Hat 41K Cuma günü Körfez’de yapılacak törenle devreye girecek. Hat 41K’nın ilk seferine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katılacak.

Süriye Çatak Tek
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Hat 41K Cuma günü ilk seferini yapacak mask
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TÖREN CUMA GÜNÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarını D-100 trafiğinden almak ve Körfez’den Kartepe’ye kadar kesintisiz ulaşımı sağlamak için kurulan Hat 41 CUMA günü ilk seferini yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile Cuma günü saat 15.00’te Körfez Atalar Mahallesi’nde düzenlenecek tören ile Hat 41K’nın seferleri başlatılacak. Seferlerin başlaması ile kılçık hatlara hemen geçiş yapılmayacak ama kooperatifler arasındaki yolcu kavgası sona erecek.

KOMİSYON KARAR VERECEK

Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasında kesintisiz olarak ulaşım sağlayacak Hat 41K’in mevcut toplu taşıma düzeni ile birlikte seferlere başlatılacak. Hat sefer yaptığı süreç içinde kurulan komisyon da kılçık hatlar için çalışacak. Hangi hatların kılçık hatta dönüştürüleceği, hangilerinin mevcut hali ile devam edeceği kooperatifler ve Ulaşım Park’ın yöneticilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanacak.

YOLCU KAVGASI BİTECEK

Hat 41K’nın devreye girmesi ile birlikte çok önemli bir sorun da ortadan kalkacak. Aynı güzergahı kullanan ilçelerin özel halk otobüslerinin yolcu kavgası da sona erecek. Tüm hatlar bütün duraklardan yolcu alabilecek. Böylece toplu taşıma daha da hızlanacak ve durakta bekleme süresi azalacak.

# Kartepe, Kocaeli, Büyükşehir, Körfez, tahir büyükakın, İzmit

13 Mar 2024 - 21:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Serdat Akgün - Yani izmit den yuvacık a giden biri Gölcük arabasına binip yuvacikta inebilecek mi doğru mu anladım...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 21:52
02

Serdar - Darısı 41G başına. Güney yaka trafik çilesi ile trafik ışıkları ile döküntü halk otobüsleri ile kentin bir kenara atılmış cezalı çocuğu gibi. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel bu çileyi hak etmiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mart 21:39
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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