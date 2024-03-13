Büyükakın 54,9, rakiplerine fark attı...Hakan Bayrakçı anket çalışmasını açıkladı

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programında SONAR Araştırma Şirketi kurucusu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, kentlerde yapılan anket çalışmalarını açıkladı. Şimdiye kadar yapılan anketlerde rakiplerine fark atan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hakan Bayrakçı’nın araştırmasında da 54,9 oy oranı ile fark attı.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

12 ilçede 4 bin 318 kişi ile yapılan ankette AK Parti Adayı Tahir Büyükakın, 54,9, CHP Adayı Atasoy Bilgin 29,6, İYİ Parti Adayı Gencay Yıldıztekin 6,6, YRP Adayı Doğan Aydal 4,3, DEM Parti Adayı Hasan Özgüneş 1,6, Zafer Partisi Adayı Nermin Tol 1,2, diğer partiler ise 1,8 oy aldı.

“BÜYÜKŞEHİR’DE BİR TEVECCÜH VAR KENDİSİNE”

Hakan Bayrakçı yaptığı açıklamada, “ Kocaeli’de AK Parti adayı Tahir Büyükakın 54,9, CHP Atasoy Bilgin ile 29,6 oranına sahip. Yine hatırlatmakta fayda var. Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir'de bir teveccüh var kendisine.” dedi.



Kaynak: Haber Merkezi