Sokaklarına asfalt beklerken yeniden kazı yapıldı

Vatandaşların mağduriyetleri Perde Arkası köşesinde yayınlandıktan sonra belediyenin yolu kepçe ile düzelttiğini söyleyen sokak sakinleri, “Kepçe ile düzeltilen yolun asfaltlanmasını beklerken yeniden kazı yapıldı. Şu anda sokak berbat durumda. Yağmur yağdığında gerçekten artık geçmekte zorlanıyoruz. Bizim talebimiz belediyenin bir an önce bu yolu yapması” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.