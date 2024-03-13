Sakarya'da feci kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

D-100 karayolu Aşağıdereköy Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Mustafa Alper idaresindeki 34 ENF 660 plakalı Fiat marka otomobil, E.Y. idaresindeki 54 ADP 220 Iveco marka tıra adeta bir ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada Mustafa Alper, hurdaya dönene otomobil içinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Alper’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Alper’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.