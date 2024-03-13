Tüpraş’ın sirenleri korkuttu

Tüpraş’ta bu akşam saat 22.45’te iki kez üst üste sirenlerin çalışması üzerine Körfezliler büyük panik yaşadı. Siren seslerinin duyulması ile vatandaşlar, “Tüpraş’ın sirenlerinin üst üste iki kez çalışması bizi korkuttu. Gecenin bu vaktinden neden sirenler çalıyor, duman çıkıyor” diye telaşla yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Panik üzerine Tüpraş’ta yetkililerden alınan bilgiye göre rafineri de tatbikat yapıldığı belirtildi. Çıkan dumanların ise Tüpraş’ın üretim durdurulan ünitelerinde yapılan temizlik çalışmasından çıkan su buharı olduğu belirtildi.