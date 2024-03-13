Tavşantepespor Sakarya’da

Kırmızı-Beyazlı ekip, Perşembe günü Sakarya Erenler Stadı’nda 12.00’de Düzce 1905 Spor ile karşılaşacak. Tavantepespor Koordintörü Cihan Özkul, “Büyük bir heyecanlı bu maçı bekliyoruz. Camiamızı için çok büyük bir onur ve gurur olacak” dedi.

Kaynak: Spor servisi