Tavşantepespor Sakarya’da

Kırmızı-Beyazlı ekip, Perşembe günü Sakarya Erenler Stadı’nda 12.00’de Düzce 1905 Spor ile karşılaşacak. Tavantepespor Koordintörü Cihan Özkul, “Büyük bir heyecanlı bu maçı bekliyoruz. Camiamızı için çok büyük bir onur ve gurur olacak” dedi.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.