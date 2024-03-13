Derinceliler Millet Bahçesi’ne KOBİS istiyor

Gençlerin talebi üzerine açılan kütüphanenin ardından her kesimin uğrak noktası olan Derince Millet Bahçesi için vatandaşların bir talebi daha var. Derinceliler, Kocaeli’de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen KOBİS’un millet bahçesine de kurulmasını istiyor. KOBİS durağı isteyen Derinceliler, “Millet Bahçesi güzel bir yer oldu. Bu bölgede yaşayan herkesin kullandığı millet bahçesine kütüphanenin açılması ile birlikte tek eksiğimiz KOBİS oldu. KOBİS de gelirse bir eksiğimiz kalmayacak ve bu alan gerçekten daha iyi bir yaşam alanı olacaktır. Büyükşehir Belediyesi’nin bu talebimizi göz ardı etmeyeceğine inanıyoruz” dedi.