Sokaklar seçim çöplüğüne dönmemeli

Elbette herkes kendini anlatmak için bir çaba ve yarış içinde. Ancak bu çaba ve yarış çevreyi kirletmemeli ve aynı zamanda hakkaniyetli olmalı. Körfez Tütünçiftlik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir bahçenin korkuluklarına CHP Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı’ın afişi bırakılmış. Afişi gören vatandaşlar, “Bu afiş buraya bırakılmış mı yoksa sökülmüş mü bilmiyoruz. Ancak seçimlerde seçilme yarışında olanların daha dikkatli olmasını istiyoruz. Sokaklarımız seçim çöpleri ile dolmamalı. Seçim yarışında olan adayın pankartı sökülüp bırakılmışsa hiç doğru değil, ancak asılmadan buraya bırakılması da en az sökülmesi kadar yanlış” dedi.