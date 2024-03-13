Elbette herkes kendini anlatmak için bir çaba ve yarış içinde. Ancak bu çaba ve yarış çevreyi kirletmemeli ve aynı zamanda hakkaniyetli olmalı. Körfez Tütünçiftlik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir bahçenin korkuluklarına CHP Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı’ın afişi bırakılmış. Afişi gören vatandaşlar, “Bu afiş buraya bırakılmış mı yoksa sökülmüş mü bilmiyoruz. Ancak seçimlerde seçilme yarışında olanların daha dikkatli olmasını istiyoruz. Sokaklarımız seçim çöpleri ile dolmamalı. Seçim yarışında olan adayın pankartı sökülüp bırakılmışsa hiç doğru değil, ancak asılmadan buraya bırakılması da en az sökülmesi kadar yanlış” dedi.
13 Mar 2024 - 23:32- Perde Arkası Güncelleme:
Sokaklar seçim çöplüğüne dönmemeli
Siyasi partiler 31 Mart Yerel seçimleri için çok sıkı hazırlanıyorlar. Sokaklar, billbordlar, duraklar hep belediye başkan adaylarının fotoğrafları ve vaatleri ile dolu. Sokaklarda bulunan bahçe korkulukları, yol korkuluklarına da yine başkan, belediye meclis üyesi ve muhtar adaylarının resimleri ve vaatlerinin yer aldığı pankartlar asılmış durumda.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Volkan - Milletin parasiyla siyasi partiler yardim almamali cok sacma geliyor bana
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.