“Müteahhitlerin bu rahatlığı nereden geliyor?”

İnşaat çalışmasının hemen yanında bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar firmanın hemen sitelerinin yürüyüş yolunun bulunduğu bölgeye yaptığı istinat duvarını hiçbir önlem almadan, insanların canını tehlikeye atarak yaptığını iddia etti. vatandaşlar, “Duvar yapılırken bizim evlerimize gitmek için kullandığımız, çocuklarımızın oynadığı alanda uyarılarımıza rağmen bir önlem alınmadı. Yukarda yapılan duvar çalışmasından taşlar ve beton düşüyor.
KİMSENİN CANI YANMADAN ÖNLEMLER ALINMALI
Belediyeye de şikayet ettik ama ilgilenen olmadı. Bu çalışma sırasında bu bölgede oynayan bir çocuğun ya da evine gitmek için yolu kullanan birinin başına taş düşerse ve yaralanırsa sorumlusu kim olacak. Hiçbir iş sağlığı ve iş güvenliği önlemi alınmadan inşaat nasıl yapılıyor. Kaçıncı yüz yılda yaşıyoruz. Gerçekten çok endişeliyiz. 10 metre yüksekliğinde yapılan duvar inşa edilirken güvenlik önlemi alınmalı. Bu konuda belediyenin gerekeni yapmasını istiyoruz. Burada bir insanın canı yandıktan sonra kimse önlem almaya gelmesin” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sakinim - Yöneticimiz uyuyır mu?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.