“Müteahhitlerin bu rahatlığı nereden geliyor?”

İnşaat çalışmasının hemen yanında bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar firmanın hemen sitelerinin yürüyüş yolunun bulunduğu bölgeye yaptığı istinat duvarını hiçbir önlem almadan, insanların canını tehlikeye atarak yaptığını iddia etti. vatandaşlar, “Duvar yapılırken bizim evlerimize gitmek için kullandığımız, çocuklarımızın oynadığı alanda uyarılarımıza rağmen bir önlem alınmadı. Yukarda yapılan duvar çalışmasından taşlar ve beton düşüyor.

KİMSENİN CANI YANMADAN ÖNLEMLER ALINMALI

Belediyeye de şikayet ettik ama ilgilenen olmadı. Bu çalışma sırasında bu bölgede oynayan bir çocuğun ya da evine gitmek için yolu kullanan birinin başına taş düşerse ve yaralanırsa sorumlusu kim olacak. Hiçbir iş sağlığı ve iş güvenliği önlemi alınmadan inşaat nasıl yapılıyor. Kaçıncı yüz yılda yaşıyoruz. Gerçekten çok endişeliyiz. 10 metre yüksekliğinde yapılan duvar inşa edilirken güvenlik önlemi alınmalı. Bu konuda belediyenin gerekeni yapmasını istiyoruz. Burada bir insanın canı yandıktan sonra kimse önlem almaya gelmesin” dedi.