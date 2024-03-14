Sahur vakti camide korkutan yangın

Yangın, sahur vakti Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak’taki Vahdet Camii'nin imam odası kısmında çıktı. Camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye etti.
ELEKTRİK ARIZASI KAYNAKLI
Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili incelemede bulunuldu. Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.